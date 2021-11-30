Serik'te yağmur ve fırtına sonrası tarım alanlarında zarar tespiti



Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgar sonrası çiftçilerin ekili alanlarında zarar tespitine başlandı.

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı 5 ekip ve 13 personel, geçen cumartesi yaşanan su baskını ve fırtına sonrasında Deniztepesi, Yeşilyurt, Üründü, Burmahancı, Sarıabalı, Kayaburnu, Eminceler, Çandır, Eskiyörük, Çakallık, Kozağacı, Kadriye, Karıncalı ve Yukarıkocayatak olmak üzere 14 mahallede hasar tespiti çalışmasına başladı. İncelemede yaklaşık 200 çiftçinin bin dekar örtü altı ve 40 dekar açık alanda zarar tespit edildi. Çalışmalarda örtü altında çilek başta olmak üzere domates, salatalık, biber ve kavun, açık alanda ise buğdayın zarar gördüğü belirlendi.

2 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Mehmet Şahin Akşehir, "Ayın 27'sinde meydana gelen su baskını ve fırtına sonrasında çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık 14 mahallede hasar meydana geldiği bize bildirildi. Şu ana kadar 8 mahallemizde çalışmalarımızı tamamladık. Kalan mahallelerimizde de 5 ekibimizle en hızlı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz ve 2 gün içerisinde tamamlamayı ümit ediyoruz" dedi.

SERALAR ETKİLENDİ, 200 HANE ZARAR GÖRDÜ

Üretici Dilek Yılmaz, kuvvetli rüzgar ve yağış başladığı anlarda arkadaşlarının, tarım alanlarını su bastığı yönündeki uyarısıyla serasını kontrol ettiğini anlattı. Yılmaz, ani fırtına ve yağıştan serası ve 20 ton ürünün zarar gördüğünü dile getirdi. Üretici Mehmet Köse ise serasının çöküp, su seviyesinin yükselmesiyle ekili domatesinin zarar gördüğünü söyledi. Ürettiği domatesten bir tane toplayamadığına değinen Köse, "Domatesten 4050 bin lira zararım var. Domatesler kökünden aşırı su nedeniyle çürümeye başladı" dedi.

Burmahancı Mahallesi muhtarı Osman Bulut ise mahallesindeki 300 hanenin 200'ünün su baskınından zarar gördüğünü belirtti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-11-30 15:57:08



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