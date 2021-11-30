Üniversiteliler yapı malzemeleri laboratuvarını gezdi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerini ağırladı. İnşaat ve yapı denetimi alanlarında eğitim gören üniversite öğrencileri teknik gezide laboratuvarın çalışmalarını yerinde gördü.

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan bir grup öğrenci Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’na teknik gezi düzenledi. Öğrenciler altyapı, asfalt, çevre düzenlemesi gibi kamu yatırımlarında kullanılmak üzere alımı yapılacak olan malzemelerin çeşitli kontrollerden ve testlerden geçirilerek standartlara uygunluğunun denendiği tesiste çalışmaları yerinde görme fırsatı buldu. Laboratuvarı öğretim görevlileri eşliğinde gezen öğrencilere ASAT teknik personeli yardımcı olarak faaliyetler ve kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi verdi.

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