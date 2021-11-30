Vaka sayısı artan Burdur'da 'maske, mesafe, hijyen' çağrısı



Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı vaka sayısı en fazla artan 10 il arasında bulunan Burdur'da vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini istedi.

Burdur'da 6-12 Kasım'da 100 bin kişide 163,61 olan haftalık vaka sayısı, 1319 Kasım tarihleri arasında 176,72'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Burdur'un en fazla artış yaşanan 10 il arasında yer aldığını belirtti.

Kentte vatandaşlar, salgının önlenmesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini söyledi. Koronavirüs tedbirlerinde ilk sırada maske kullanımının yer aldığını belirten esnaf Mehmet Durmazer, bireysel önlemlerle salgının yayılmasının engellenebileceğine değinerek, "Bu hastalığı yenmek için mutlaka maskemizi takalım. Sosyal mesafemizi koruyalım, aşımızı olalım. Dünyada bu salgın devam ediyor. Önlemleri alırsak güzel günlere kavuşuruz" dedi.

Üçüncü doz aşıyı yaptırdığını belirten Mehmet Şimşek ise aşı olanların maske kullanımına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Burdur'da vaka sayılarındaki artışın tedirgin ettiğini dile getiren Buse Özatak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısı yaptı.

Ahmet Çoksezen ise vaka sayısının azalması için hemşehrilerinden maske ve mesafeye dikkat etmelerini talep etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mesut MADAN

2021-11-30 16:49:48



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