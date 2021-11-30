Alanya Bademağacı'na çok amaçlı salon

Alanya Belediyesi Bademağacı Mahallesi’nde vatandaşların düğün, toplantı ve çeşitli sosyal merasimler için kullanabileceği çok amaçlı bir salon inşa ediyor. Yapımına başlanan çok amaçlı salon, bölgede yaşayan vatandaşların çeşitli merasimlerde hizmetinde olacak.

Sosyal projelere özel önem verdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yol, asfalt ve altyapı hizmetlerinin yanında sosyal aktivitelerini de yerine getirebilecekleri yaşam alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda hayırseverlerimizin de katkıları ile Bademağacı Mahallesi’nde çok amaçlı kullanılabilecek bir salon inşa ediyoruz. Şu an büyük ölçüde tamamlandı. Kısa süre içerisinde hizmete sunacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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