Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

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İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) METEOROLOJİ'nin 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da güneşli hava etkili oldu. Konyaaltı sahili denize girenlerin yanı sıra, manzaranın tadını çıkaranlarla doldu.

Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Antalya'da sahiller vatandaşlarla dolup taştı. Konyaaltı plajında dalgalara aldırış etmeyip denize girenlerin yanı sıra, manzarayı izlemek isteyenler sahili doldurdu. Anne ve babalar çocuklarıyla birlikte güzel havanın tadını çıkardı. Dalgaların oluşturduğu beyaz köpükler ise seyirlik manzara oluşturdu. Denize girip güneşlenenlerin yanı sıra yürüyüş yolları da dolup taştı. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2021-11-30 17:02:24



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