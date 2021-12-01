Pandemic, sanatseverlerle buluşuyor

‘Pandemic’ balesi 4 Aralık Cumartesi saat: 15.00’te sanatseverler ile Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde buluşacak.

Salgının başlangıcından bugüne kadar geçirilen zaman diliminin sanatsal bir yapıya dönüştürülerek seyirciyle buluşturulması açısından dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan eserin libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy’a ait.



Orkestra eşliğinde sahnelenecek eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetecek. Müzikleri J.S. Bach, A. Vivaldi ve F. Handel’e ait eserin içerisinde tiyatral anlatımında ağırlıkla yer alması sebebi ile eserde Emre Akyurt anlatıcı olarak yer alacak.Dijital efekt ve özel tasarlanmış video görüntüleri ile desteklenen eserde dekor ve kostüm tasarımı Çağda Çitkaya, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Yaşanılan zorlu sürecin kahramanları olan sağlık görevlilerine ithaf edilen ‘Pandemic’ balesinde Antalya DOB bale sanatçıları Iaroslava Volkova, Tolga Burçak, Müge Öğüt, Yağızhan Danış, Derya Tokgöz, Volkan Altunel, Milina Fidan, Burak Özbek, Seda Manaz, Umut Çaltekin, İlayda Binzet ve Artur Ivanov sahne alacak.

Fiyatları 25, 50 ve 70 TL arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet adresinden de temin edilebilecek.

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