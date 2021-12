Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan mezarına gidemiyor

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da araç parkı nedeniyle çıkan kavgada darp edilip, hayatını kaybeden yüzde 90 bedensel engelli Mümin Kara'nın (58) eşi Emine Kara, serbest bırakılan şüpheli A.Y.'nin üzerine araç sürdüğünü belirterek şikayetçi oldu. Kara "Korkudan evimi değiştirip, başka bir yere taşınmak zorunda kaldım. Mezar ziyaretine bile gelemiyorum" dedi. Mümin Kara'nın ölümüyle ilgili olarak A.Y.'nin babası Nurettin Yaşar daha önce tutuklanmıştı.

Kepez ilçesinde 19 Şubat'ta, yüzde 90 engelli Mümin Kara, yüzde 40 engelli eşi Emine Kara, çocukları Fatma ve Bekir Kara ile evlerinin yanındaki işletme sahibi Nurettin Yaşar ve oğlu A.Y. ile park nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Nurettin Yaşar ile oğlu A.Y. Mümin Kara'yı darp etti. Kara, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Bu sırada Mümin Kara'nın dili boğazına kaçtı, eşinin ilk müdahalesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli baba ile oğlu gözaltına alınırken, Mümin Kara Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın kafatasında kırıklar oluştuğu belirlendi. Kara, hem engeli olan sağ bacağı hem de kırıklar nedeniyle ameliyat edildi. Ameliyat sonrası Kara, yoğun bakıma alındı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Mümin Kara, 28 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Olayın gerçekleştiği gün ifadeleri alınıp, serbest bırakılan şüpheliler Nurettin Yaşar ile A.Y., 24 Şubat'ta savcının talebiyle tekrar gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Nurettin Yaşar, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı, oğlu A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kara'nın ölümü üzerine polis ekipleri, A.Y.'yi de 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan gözaltına aldı. Şüpheli, 28 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutukluluğa yapılan itirazın ardından A.Y., 16 Temmuz'da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SAVCILIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, tutuklu Nurettin Yaşar ile tutuksuz sanık oğlu A.Y.'nin tutuklanması ve haklarında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesi istendi. İddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, olayın araç parkı nedeniyle yaşandığına dikkat çekilerek "Park eden araçlar, engelli Kara ve ailesinin eve giriş yolunu engellemektedir. Maktul ve ailesi, bu sebeple evine rahat girip çıkamamaktadır. Bundan dolayı da birçok kez taraflar arasında yaşanan tartışma zamanla husumete dönüştü" ifadelerine yer verildi.

'REFLESKLE ZOR KURTULDUM'

Kara ailesi, yaşadıkları korku nedeniyle başka bir adrese taşındı. İddiaya göre, 23 Kasım'da mezarlığa gitmek için evden çıkan Emine Kara'yı gören A.Y., aracını otobüs bekleyen Kara'nın üzerine sürdü. Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan Kara, polis merkezine giderek A.Y.'den şikayetçi oldu. Yaşadıkları nedeniyle mezarlık ziyaretine bile gidemediğini söyleyen Kara, bu durumun artık son bulmasını istediğini aktardı.

Eşini kaybettikten sonra karşı taraftan tehditler gelmeye başladığını söyleyen Emine Kara, "Birkaç defa şikayette bulundum, korkudan evimi değiştirip taşınmak zorunda kaldım. 23 Kasım günü eşimin mezarını ziyaret için evden çıktım. Otobüs durağında beklerken A.Y. aracıyla giderken beni gördü. Arabayı bir anda üzerime sürdü. Refleksle zor kurtuldum. A.Y. bir süre sonra durup, arabanın camından bana doğru baktı. Biraz kendimi toparladıktan sonra karakola giderek şikayette bulundum" dedi.

'BU GİDİŞLE BİZİ TOPRAĞA KOYACAK GİBİ'

Evini taşıdığı halde hala can güvenliği olmadığını söyleyen Kara "Artık yoruldum. Ölmek istemiyorum, çocuklarımın da ölmesini istemiyorum. Bu gidişle bizi toprağa koyacak gibi. Her defasında çeşitli şekillerde saldırıya geçtiler. Artık bu olay çözülsün istiyorum. Mezar ziyaretine bile gelemiyorum. Çocuklarım getirirse gelebiliyorum, onlar olmazsa mezarlığa bile gelemiyorum. Pazara, sokağa çıkamıyorum" diye konuştu.

'EVDEN ÇOK ADLİYE VE KARAKOLA GİDER OLDUM'

Adalet istediklerini söyleyen Bekir Kara ise "Annemi normalde mezarlığa ya ben ya kardeşim getiriyordu. Olay günü, şehir dışındaydım. Biz olmadığımız için kendisi gelmek istemiş. Bu olaydan önce tüm şikayetlerimizde 'kamera görüntüsü yok' denilerek takipsizlik verdiler. Bu sefer kamera görüntüsü de var. Bu olaylar bizi bıktırdı. Evden çok adliye veya karakola gider oldum. Annemi asla yalnız bırakamıyorum. Yüzde 90 engelli bir adamı öldüren insanlar, her şeyi yapar" ifadelerini kullandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-12-01 11:18:50



