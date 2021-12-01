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İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı sahiline gelenler, aralık ayında su sıcaklığı 21 derece olan denize girip, kıyıda yürüyüş yaptı.

Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olduğu turizm kenti Antalya'da, aralıkta deniz keyfi yapıldı. Konyaaltı sahiline gelen Rus ve İranlı turistler ile Antalyalılar, denize girip, kıyıda yürüyüş yaptı. Sahilde renkli görüntüler ortaya çıktı. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2021-12-01 12:40:24



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