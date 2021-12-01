Sevgilisi ve onun 2 arkadaşından, cinsel saldırı iddiasıyla şikayetçi oldu (2)

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ŞİKAYETİNİ GERİ ALDI

Antalya'da sevgilisi Y.T. ile arkadaşları D.A. ve M.D.'nin cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan Z.K.'nin, daha sonra polis merkezine giderek şikayetini geri aldığı kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-12-01 13:34:58



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