Antalya'da kontrolden çıkan tır şarampole devrildi Tır sürücüsü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu

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Antalya’nın Akseki ilçesinde bir tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

AksekiManavgat karayolu Geriş kavşağı yakınlarında Erdal Kılıçoğlu idaresindeki 40 AAR 758 plakalı inşaat malzemesi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen bölge trafik ekipleri sürücünün kaza yerinden kaçtığını tespit ettiği öğrenilirken, aracın içinde bira şişeleri olduğu görüldü. Sürücünün ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kazada yola savrulan inşaat malzemeleri karayolları ekiplerince temizlendi.

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