Avrupa'nın en büyük Pro-Am Golf Turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),(DHA) Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası'nda, 64'ü profesyonel 256 golfçü mücadele ediyor.
Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı. Belek'te Regnum Carya ve National Golf Kulübü'nün sahalarında oynanan turnuvada, 64'ü profesyonel 256 golfçü mücadele ediyor. Dünyanın birçok yerinden gelen golfçüler 4 gün sürecek turnuvada, 1 profesyonel, 3 amatörden oluşan takımlar halinde toplam 72 delikte yarışacak. Turnuvada Türkiye'den profesyonel golfçüler Erol Şimşek, Ali Altuntaş, Koray Varlı, Mehmet Ceylan, Fahrettin Kök, Savaş Karakaş, Özdal Aydın, Sezgin Ceylan, Bülent Altıntaş mücadele edecek. Turnuvada Mircea Stoica, Max Kramer, İgor Oleksyn, Anton Samsanov gibi tanınan golfçüler de yer alıyor. Turnuva cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Golfçülerin atış yapması
Sahadan detay
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-12-01 14:13:01
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