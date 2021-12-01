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HPV aşısının ücretsiz olmasını istediler

DHA

HPV aşısının ücretsiz olmasını istediler


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)RAHİM ağzı kanserini önleyen HPV aşısının ücretsiz uygulanmasını isteyen Antalya Kadın Dayanışma Komiteleri üyeleri ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bu amaçla açılan davanın bugün görülen ilk duruşması sonrası açıklama yaptı. Avukat Ayşim Kontaş, HPV aşısının 3 dozluk güncel fiyatının 2 bin 85 TL olduğunu, bunun SGK tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, geçen temmuz ayında aşı yaptıran kadınlarla birlikte SGK'ya başvurarak HPV aşıları için ödenen paraların iadesini talep etti, ancak bu istek reddedildi. Birçok ilde aşının parasının iade edilmesine ilişkin dava açıldı. Derneğin Antalya Şube Başkanı Müjde Tozbey de ilk doz aşıyı olduktan sonra Antalya 1. İş Mahkemesi'ne ücret iadesi için dava açtı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında, hakim birçok kurumdan görüş almak üzere duruşmayı mart ayına erteledi.
Antalya Kadın Dayanışma Komiteleri üyeleri ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleri, duruşma sonrası Antalya Adliyesi önünde açıklama yaptı. Kadın Dayanışma Komiteleri adına konuşan Defne Çelikbaş, kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olan HPV'den aşıyla korunmak mümkünken, aşının Türkiye'de sigorta kapsamında olmadığını belirterek, şunları söyledi:
"Uygulandığı yaş aralığına göre 2 ya da 3 doz tavsiye edilen HPV aşısının 3 doz güncel fiyatı 2 bin 85 lira. Geçim sıkıntısının tüm toplumun ana gündemi haline geldiği, emekçilerin açlık ve yoksullukla boğuştuğu günümüzde emekçi bir kadının, bir öğrencinin bu aşıya erişmesi söz konusu bile değildir. Oysa bu aşı ulusal aşı takvimine alınsa, herkes erken yaşlardan itibaren ücretsiz aşılansa, binlerce kadının ölümünün engellenmesi ve hastalanması engellenecek, kadınların bir de hastane koridorlarında yaşam mücadelesi vermesine gerek kalmayacaktır."
Bu soruna dikkat çekmek için örgütlenen bir HPV aşı dayanışmasının, bugün artık Kadın Dayanışma Komitelerinin doğrudan içinde olduğu 'HPV Aşısı Ücretsiz Olsun' talebine dönüştüğünü sözlerine ekleyen Defne Çelikbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bizler, Kadın Dayanışma Komiteleri olarak, aylardır Türkiye'nin farklı yerlerinde HPV ve aşı hakkı üzerine etkinlikler düzenliyor, 'Aşı hayat kurtarır, ücretsiz ve patentsiz olmalıdır' diyerek, özellikle kadın sağlığı için çok önemli olan bir konuda hak mücadelesi veriyoruz" dedi.
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına konuşan Avukat Ayşim Kontaş ise rahim ağzı kanserinin dünyada en yaygın 4'üncü kanser türü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Bundan korunmanın en faydalı yolu da HPV aşısı olmaktır. Bu aşı birçok ülkede ücretsizken, ülkemizde ücretlidir. Toplam maliyeti şu an için 2 bin 85 TL'dir. Biz bir eczanenin başlatmış olduğu kampanyaya dahil olduk ve bu yönde birçok dava açtık. Dernek başkanımız avukat Müjde Tozbey Erden de HPV aşısı olmuştu. Bu aşının ilk dozunun ücret iadesi için SGK aleyhine Antalya 1. İş Mahkemesi'ne dava açtı. Duruşma birçok önemli kuruluşun görüşü alınmak üzere ertelendi. Amacımız HPV aşısının ulusal bağışıklık sistemine dahil edilmesi ve aşıya herkesin ulaşmasının sağlanmasıdır."DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-12-01 15:13:10

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