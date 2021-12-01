Alanya ATASEM’de 400 kursiyer eğitim alıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya ATASEM’de 400 kursiyer, bilgisayar, cilt bakımı, yabancı dil, dikiş nakış gibi 25 farklı branşta eğitim alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) 20212022 eğitim öğretim yılı birinci dönem kurs eğitimleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Atatürk Sanat Eğitim Merkezlerinde 27 Eylül’de başlayan eğitimlerde 2 ay geride kaldı.



“25 branşta 400 kursiyer”

Alanya ATASEM kurslarına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Alanya’da 25 farklı branşta verilen kurslara 400 kursiyer katılıyor. Kurslarını başarıyla tamamlayan kişilere ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar veriliyor.



“Kadın ilgisi”

Ücretsiz olarak verilen kurslara katılan çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kurslarda bilgisayar, cilt bakımı, kuaförlük, dikiş nakış el sanatları başta olmak üzere birçok alanda uzmanlar tarafından eğitim veriliyor. Kursları tamamlayan kişiler ise, ya kendine ait bir iş yeri açıyor ya da devam ettiği işinde kendisini daha da geliştirmiş olarak çalışıyor.

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