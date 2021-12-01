Göçük altında kalan maden işçisi hayatını kaybetti

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Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Abdullah Utku (38), hayatını kaybetti.

Gazipaşa'ya 30 kilometre mesafedeki Yeniköy Mahallesi'ndeki barit madeninde saat 11.30 sıralarında göçük meydana geldi. İşçilerden 7 çocuk babası Abdullah Utku, göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda Utku'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Abdullah Utku'nun cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi´nin morguna gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2021-12-01 15:47:52



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