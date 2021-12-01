Jandarmadan ‘kış lastiği’ denetimi

Bazı ABD'li diplomatlar Rusya'yı terk edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Jandarma ekipleri, Antalya’da kış mevsiminin sert geçtiği ilçelerde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, 90 aracın lastik kontrolü yapılırken sürücülere bilgilendirici broşürler verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu Gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara 1 Aralık 2021 tarihi itibari ile kış lastiği zorunluluğu getirdi. Bu sebeple Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Planlanan özel denetim kapsamında Antalya’da kış mevsiminin sert yaşandığı Akseki, Korkuteli, Elmalı ilçelerinde Jandarma Trafik Timlerince Kış lastiği denetimleri yapıldı. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü durumlarda kış lastiği kullanımının gerekliliğinin anlatıldığı denetimlerde, Trafik timlerince araçların kış lastiği kullanımı kontrol edildi, lastik sırtlarının derinliklerinin ölçümü yapıldı. Lastik sırt derinliklerinin kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde 4 milimetre, kamyonet, minibüs, otomobil türü araçlarda 1,6 milimetreden az olamayacağı belirtildi. 90 aracın kontrolünün yapıldığı denetimlerde sürücülere bilgilendirici broşürler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.