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AK Parti’den, Milletvekili Çokal hakkında çıkan haberlere yanıt geldi “İftira atarak algı yapan siyasetçileri kınıyoruz”

İHA

AK Parti’den, Milletvekili Çokal hakkında çıkan haberlere yanıt geldi “İftira atarak algı yapan siyasetçileri kınıyoruz”

Antalya Eski İl Sağlık Müdür Dr. Ünal Hülür’ün, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’ın isteğini geri çevirmesi üzerine gördüğü baskılardan dolayı istifa ettiği iddiaları karşısında çıkan haberlere AK Parti Antalya İl Başkanlığı yanıt verdi. İl Başkanlığı açıklamasında, iddiaların iftira ve karalama kampanyası olduğunu belirterek, “Antalyamızı mecliste temsil eden, şehrimize hizmet getirmek için gece gündüz çalışan, vatandaşın derdiyle dertleşen MKYK Üyemiz, Milletvekilimiz Tuba Vural Çokal’ı yıpratmak adına iftira atarak algı yapan siyasetçileri kınıyoruz” denildi.

“Acizlikten başka bir şey değil”
İftiranın acizlik olduğu kaydedilen açıklamada “AK Parti olarak sağlık alanındaki yatırımlarımız ortadayken Antalya’da İl Sağlık Müdürlüğünü 7 yıl sürdüren ve ardından bir görev değişikliğine gidilen makamla ilgili ortaya atılan bu iftiralar acizlikten başka bir şey değildir. Hele ki MKYK Üyemiz, Milletvekilimiz üzerinden yapılan bu spekülasyonlar tamamen yıpratılmaya yöneliktir. Bir muhalefet partisindeyken , muhalefetin kirli yüzünü ve gizli pazarlıklarını görerek partimize katılan Milletvekilimiz Tuba Vural Çokal şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada bu yalan iftiralara aldırış etmeden millete en iyi şekilde hizmet etmeye devam edecektir” denildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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