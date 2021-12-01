Döner bıçağıyla girdiği kebapçıda korku dolu anlar yaşatıp 'Aynı filmi tekrarlayacağım' dedi



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma giren Ümit K. (27), döner bıçağı ile girdiği kebapçıda korku dolu anlar yaşattı. İş yeri sahibi Şevket Panoğlu ve eşi Hatice Panoğlu'nu dışarı çıkartan Ümit K., 2 saatin sonunda ikna edildi. Gözaltına alınan Ümit K., ekip aracına götürüldüğü sırada polislere "Siz beni savcı ile görüştürmezseniz, aynı filmi tekrarlayacağım. Bu sefer silah ile yapacağım. Bu sefer silah ile yapacağım" dedi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1115 sokak üzerinde bulunan bir kebapçı dükkanında meydana geldi. Eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma girdiği öğrenilen ve iddiaya göre arkadaşları ile tartışan Ümit K., elinde döner bıçağı ile kebapçı dükkanına girdi. Ümit K.'nın dükkana girmesiyle iş yeri sahibi Şevket ve Hatice Panoğlu çifti büyük korku yaşadı. Ümit K., bir süre içeride kalan çifti dışarı çıkarıp, kapıyı içeriden kilitledi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Ümit K.'yı ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Bir süre sonra Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine çağrıldı.

'SİZ BENİ SAVCI İLE GÖRÜŞTÜRMEZSENİZ, AYNI FİLMİ TEKRARLAYACAĞIM'

Ümit K. olay yerine Cumhuriyet Savcısının gelmesini talep ederken, cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Ümit K.'ya sorunlarını çözme konusunda söz veren polisler, elindeki döner bıçağını bırakıp, çıkmasını istedi. Ümit K., yaklaşık iki saatin sonunda ikna edildi. Gözaltına alınan Ümit K., "Siz beni savcı ile görüştürmezseniz, aynı filmi tekrarlayacağım. Bu sefer silah ile yapacağım. Ya beni dört duvar arasına atacaksınız ya da bu sorunu çözeceksiniz" dedi. Ekip aracına bindirilen Ümit K., polis merkezine götürüldü.

'OLAN BİZE OLDU'

Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten iş yeri sahibi Şevket Panoğlu, "Elinde döner bıçağı vardı. Burada olay çıkarmamasını istedim. Ben ocak başında oturuyordum. Bana bir şey demedi. Dükkana zarar verdi. Bir sürü yerden yemek istendi, servis yapamadık. Zararımız büyük" diye konuştu. Hatice Panoğlu ise "Olan bize oldu. Ben sakat halimle çalışıyorum. Bizim kiramız var. Bir anda içeri girdi. Eşim de içerideydi. Telefon çalıyor, servislere cevap veremedik. Olay öncesi dışarı çıktık. Yaklaşık 2 bin lira zararımız var. İnsanların tam kebap istediği saat biz neler yaşadık" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-12-01 22:48:49



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