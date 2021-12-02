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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski eşini öldürüp, 2 kardeşini de yaraladı

DHA

Eski eşini öldürüp, 2 kardeşini de yaraladı


Veli KÖKENBülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Hayriye Alkutay (30), eski eşi Mustafa Ayata tarafından kurusıkıdan bozma tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırıda, Alkutay'ın iki kardeşi de yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi yerleşkesi CY 12 blokta meydana geldi. İddiaya göre, eski eşinin, ailesiyle birlikte yaşadığı eve gelen Mustafa Ayata ile Hayriye Alkutay arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabancayı çıkaran Mustafa Ayata, eski eşine ateş etti. Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, talihsiz kadının kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Ayata, suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Alkutay'ın cenazesi morga kaldırılırken, yaralı kardeşleri de hastaneye götürüldü. Hayriye Alkutay´ın 2 yaşında bir erkek ve 4 yaşında bir kız çocuğu olduğu kaydedildi. Mustafa Ayata'nın ise Bursa´da bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKENBülent TATOĞULLARI
2021-12-02 00:55:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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