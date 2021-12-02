Gara'da 2 terörist, etkisiz hale getirildi

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ANKARA, (DHA)MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, 29 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda PKK/KCK'lı 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Fatih POYRAZ

2021-12-02 10:24:13



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