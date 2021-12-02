Uyuşturucuyu buzdolabına saklamışlar

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Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, buzdolabı ve banyo dolaplarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin temin ettikleri uyuşturucu maddeleri ilçe merkezi ile mahallelerde piyasaya sürdüklerini belirledi. Ekipler, şüphelilere yönelik salı günü operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 167 gram metamfetamin, 55 gram kubar esrar, 102 uyuşturucu hap, 2 gram toz esrar, 2 gram bonzai, 2 hassas terazi, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Bazı şüphelilerin uyuşturucuyu buzdolabı ve banyo dolaplarına gizlediği belirtildi.

Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Levent YENİGÜN

2021-12-02 10:47:49



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