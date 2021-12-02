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Hırsızlara uykuda yakalandı, sitem edip "Delikanlı gibi parayı getirsinler" dedi

İHA

Hırsızlara uykuda yakalandı, sitem edip "Delikanlı gibi parayı getirsinler" dedi

Antalya'nın Serik ilçesinde gece uyurken evine giren hırsız ya da hırsızlar tarafından yaklaşık 20 bin TL değerinde para ve eşyası çalınan ev sahibi hırsıza önce sitem etti, sonra da "Delikanlı gibi parayı getir" dedi.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın zemin katında oturan Akbulut ailesinin uyuduğu sırada evlerine gece saatlerinde hırsız girdi. Balkon kapısından içeri giren hırsız yatak odasında bulunan 16 bin 700 lira ile birlikte kol saati, künye, çeyrek altın ve cep telefonunu alıp kayıplara karıştı. Emniyete giderek suç duyurusunda bulunan Akbulut, polisten hırsızın bir an önce yakalanmasını istedi. Sanayide kaportacı olan ve evin başka bir yerinde bulunan 225 bin lirayı şans eseri hırsızın bulamadığını belirten Ramazan Akbulut, "Gece saatlerinde ben 01.30 sıralarında balkona çıktım sonra uyudum. Uyurken saat 02.0005.00 arasında evime hırsız girdi. Uyuduğum için fark etmedim. Hırsız yatak odama girip gardrop da bulunan kişisel eşyalarımızı dağıtıyor. Sonra bazayı kaldırıyor ve içindeki eşyaları dışarıya çıkarıyor. Makyaj masası çekmecesinde bulunan değerli künyelerimle birlikte 16 bin 700 lira paramı, saatimi, çeyrek altınımı ve cep telefonumu alıyor. Evde bulunan 225 bin lirayı bulamadan kapıdan çıkıp gidiyor. Emniyete bilgi verdim ilgilendiler ama daha fazla ilgilenmelerini istiyorum. Bu parayı yolda belde toplamadım. Başkasının parasına çökerek toplamadım. Kendi alın terimle kazandım. Dışından bir para olsa bu kadar uğraşmayacağım. Eğer karşımdaki insan da beni görüyorsa ve beni bizzat iyi tanıyorsa delikanlıca bu parayı getirsin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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