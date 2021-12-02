Evine aldığı temizlikçi, emekli maaşını çaldı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da yalnız yaşayan Nazife Gülyaz'ın (74) emekli maaşının olduğu cüzdan, parkta tanıştığı ve eve temizlik için gelen kadın tarafından çalındı. Gülyaz "İçinde dün çektiğim 2 bin 900 TL emekli maaşım vardı. Beş kuruşsuz kaldım, şimdi ne yaparım" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi, Varlık Mahallesi, 184 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Tek başına yaşayan Nazife Gülyaz'ın dairesinin kapısını, evine daha önce temizliğe gelen soyadı bilinmeyen Rabia adlı kadın çaldı. Gülyaz, kapıyı açarak kadını içeri aldı. Kadın, Gülyaz'ın daha önce temizlik için ödemesi gereken 200 TL'yi kendisine vermediği belirterek masanın üzerindeki cüzdanı aldı. Kadın, içinde Gülyaz'ın 2 bin 900 TL'lik emekli maaşı olan cüzdan ile kaçtı.

'BİR KURUŞ HARCAMADAN HEPSİ GİTTİ'

Evden çıkıp komşularından yardım isteyen Gülyaz, polisi aramalarını söyledi. İhbar üzerine gelen polislere başından geçenleri anlatan Gülyaz, cüzdanını alan Rabia ile bir süre önce parkta tanıştığını söyledi. Gülyaz, kadına öncesinde 200 TL temizlik borcu olduğunu belirterek, "Cüzdanı alıp gitti. İçinde dün çektiğim 2 bin 900 TL emekli maaşım vardı. Bir kuruş harcamadan hepsi gitti. Beş kuruşsuz kaldım. Ne yapacağını bilmiyorum" dedi. Polis, şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı.FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-12-02 12:03:34



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