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Önündeki otomobile çarpan 83 yaşındaki sürücü ekiplere zor anlar yaşattı İki kişinin yaralanmasına sebep oldu, ortadan kayboldu, sonra gelip "Beni uğraştırmayın" dedi Kaza yapan 83 yaşındaki araç sürücüsü: “Gözüm görmez, kulağım duymaz, yüzde 81 engelliyim”

İHA

Önündeki otomobile çarpan 83 yaşındaki sürücü ekiplere zor anlar yaşattı İki kişinin yaralanmasına sebep oldu, ortadan kayboldu, sonra gelip "Beni uğraştırmayın" dedi Kaza yapan 83 yaşındaki araç sürücüsü: “Gözüm görmez, kulağım duymaz, yüzde 81 engelliyim”

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önündeki otomobile arkadan çarpıp 2 kişinin yaralanmasına neden olan otomobil, yaklaşık 500 metre gittikten sonra durabildi. Bir süre ortadan kaybolduktan sonra ortaya çıkan 83 yaşındaki otomobil sürücüsü Ömer Aksoy, gözünün görmediğini, kulağının duymadığını, yüzde 81 engelli raporu olduğunu söyledi. Karakola götürülmek istenince, "Beni uğraştırmayın ne yapacaksanız burada yapın" diyerek jandarma ve trafik polislerine zor anlar yaşatan yaşlı sürücü, kendi yolunda giderken ters yönden bir aracın gelip kendisine çarptığını, buraya kadar gelip durduğunu iddia etti.
Kaza, AlanyaManavgat D400 karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Seyit Gül’ün kullandığı 07 JF 313 plakalı otomobile, aynı istikamette gitmekte olan Ömer Aksoy’un kullandığı 07 BCK 10 plakalı otomobilin AksekiKonya köprülü kavşağının altında çarpması sonucunda meydana geldi.
Çarpılan otomobil, refüjdeki bariyerlere çarparak dururken, arkadan çarpan otomobil ise yaklaşık 500 metre gittikten sonra Kızılağaç kavşağı yakınlarında durabildi. Motor bölümünde büyük hasar oluşan otomobilin sürücüsü kazanın ardından bir süre ortadan kayboldu. Kaza yapan otomobilin sürücüsü Seyit Gül ve otomobilde yolcu olarak Hamdi Zühal Ertürk yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

83 yaşındaki sürücü zor anlar yaşattı
Kazanın ardından ortadan kaybolan ve trafik ekiplerinin gelmesinin ardından aracının başına gelen 83 yaşındaki Ömer Aksoy, gerek konuşmaları gerekse hareketleriyle görevli trafik polisi ve jandarma ekibine zor anlar yaşattı. Jandarma ekiplerinin ifade için karakola gitmeleri gerektiğini söylemesi üzerine “Ben 83 yaşındayım. Kulağım duymaz gözüm görmez. Yüzde 81 engelli olduğuma dair devlet hastanesinden raporum var. Beni uğraştırmayın. Ne yapacaksanız burada yapın ve ben arabamı kamyona yükleyip gideyim” dedi.
Jandarmaların, ifade için mutlaka karakola gitmeleri gerektiğini söylemeleri üzerine yaşlı adam gitmemek için uzun süre dil döktü. Yaşlı adam, çağırdığı çekicinin gelerek aracını yüklemesinin ardından jandarma aracına binerek karakola gitti.

Ters yönden gelip bana çarpıt
Kazanın oluş şeklini anlatan Ömer Aksoy, “Ben Alanya istikametinden kendi yolumda geliyordum. Bir anda karşımdan gelen otomobili gördüm. Gelip bana kafadan çarptı. Çarptıktan sonra da yoldan şarampole gitti. Ben de yaklaşık 1 kilometre geldim. Arabadan duman çıkmaya başlayınca durup baktım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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