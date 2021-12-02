Antalya'da okul servisi, ağaca çarptı: 7'si öğrenci 8 yaralı

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, servis minibüsünün yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada, sürücü ile 7 öğrenci yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Karacalar Mahallesi Yeniköy Sokak'ta meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Ramazan Sert'in kullandığı 07 C 74110 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Sert ve servisteki öğrenciler Mustafa Ömer Şahin (16), Hasan Çınar (18), Mehmet Çınar (17), Emirhan Tülü (15), Mehmet Emin Senirli (17), Erkan Ömür Öner (17) ile Ozan Kemal Ateş (14) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-12-02 15:42:32
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