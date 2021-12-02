Korkutelispor’da Kepez maçı hazırlıkları devam ediyor

Korkuteli Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde hafta sonu oynayacağı Kepez Belediyespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Hafta sonu deplasmanda Kemerspor ile 00 berabere kalarak 2 puan kaybını yaşayan Belediyespor, Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde lider Keper Belediyespor ile karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Bölge 3. Grup'ta 11 puan ile zirve yarışını sürdüren ayla ekibi hazırlıklarına 100 yıl Atatürk stadyumunda başladı. Dünkü idmana koordinasyon ve ısınma ile başlayan yeşil sarılı ekip ardından çabukluk ve kuvvet çalışması yaptı. Daha sonra beşe iki pas çalışması yapan takım çift kale maçın ardından idmanı sonlandırdı. Belediyespor’da Takım antrenörü Bayram Kutlu önderliğinde gerçekleşen çalışmalarda sporcuların hırslı olması teknik yönetimi sevindirdi.

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