Okul servisi ağaca çarptı: 8 yaralı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde okul servis aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Okul servisi içerisinde bulunan 7 öğrenci ile servis şoförü yaralandı.

Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi Yeniköy Sokakta Ramazan Sert (61) idaresinde bulunan 07 C 74110 plakalı okul servis aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan ağaca çarptı. Meydana gelen kazada servis şoförü Ramazan Sert ve servis aracı içinde yolcu olarak bulunan Mustafa Ömer Şahin (16), Hasan Çınar (18), Mehmet Çınar (17) Emirhan Tülü (15), Mehmet Emin Senirli (17), Erkan Ömür Öner (17) Ozan Kemal Ateş (14) isimli 7 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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