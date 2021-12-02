Göçükte ölen maden işçisi, toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bülent TATOĞULARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, maden ocağında göçük altında kalan Abdullah Utku'nun (38) cenazesi, Gazipaşa'da toprağa verildi.

Gazipaşa ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki barit madeninde dün saat 11.30 sıralarında göçük meydana geldi. İşçilerden 7 çocuk babası Abdullah Utku, göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Utku'nun cansız bedenine ulaşıldı. Abdullah Utku'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Abdullah Utku'nun cenazesi, otopsinin ardından bugün ağabeyi Davut Utku tarafından teslim alındı. Kardeşinin yaklaşık 7 ay önce madende çalışmaya başladığını belirten Davut Utku, yer altında çalışmasına karşın kardeşinin sigortasının açık alanda çalışan işçi gibi yatırıldığını iddia etti.

Utku'nun cenazesi, Gazipaşa ilçesinde toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-12-02 17:22:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.