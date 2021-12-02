Göçükte ölen maden işçisi, toprağa verildi

Bülent TATOĞULARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, maden ocağında göçük altında kalan Abdullah Utku'nun (38) cenazesi, Gazipaşa'da toprağa verildi.
Gazipaşa ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki barit madeninde dün saat 11.30 sıralarında göçük meydana geldi. İşçilerden 7 çocuk babası Abdullah Utku, göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Utku'nun cansız bedenine ulaşıldı. Abdullah Utku'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Abdullah Utku'nun cenazesi, otopsinin ardından bugün ağabeyi Davut Utku tarafından teslim alındı. Kardeşinin yaklaşık 7 ay önce madende çalışmaya başladığını belirten Davut Utku, yer altında çalışmasına karşın kardeşinin sigortasının açık alanda çalışan işçi gibi yatırıldığını iddia etti.
Utku'nun cenazesi, Gazipaşa ilçesinde toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-12-02 17:22:32
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