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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korkuteli Belediyesinden rekor kitap bağışı

İHA

Korkuteli Belediyesinden rekor kitap bağışı

Antalya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan AHENK Projesine Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, 5 bin 667 öğrenciye 5 bin kitap bağışında bulundu.
Antalya’da ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecek eğitim öğretim faaliyetlerini planlamak ve bu kapsamda eğitimde nitelik ve kaliteyi arttırmak amacıyla başlatılan AHENK Projesine Korkuteli’nden birçok kurum, sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlardan destek sürerken projeye bir bağış da Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek’ten geldi.
Başkan İşlek, projeye bugüne kadar yapılan en büyük bağışı gerçekleştirerek, ilçedeki 5 bin 667 ilkokul ve ortaokul öğrencisine toplamda 5 bin kitap bağışında bulundu. Korkuteli Belediyesi olarak bu bağışı yaptıklarını söyleyen başkan Ömer İşlek kitapların ilkokul ve ortaokul ağırlıklı olduğunu belirterek herkesi projeye destek olmaya davet etti.
Başkan Ömer İşlek'e teşekkür eden İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, "AHENK Projesi kapsamında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için kitap toplama kampanyasını bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde başlattık. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve vatandaşlar sağ olsunlar bu konuda hassasiyet göstererek projeye destek oluyorlar. Bugünde Belediye Başkanımız 5 bin kitap bağışında bulundu. Sanırım bugüne kadarki en büyük bağış bu. Buradan kendisine ve belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Projeye desteğin devamlı olmasını arzu ediyoruz. Yani şimdi projenin daha başları olduğu için bir anda yapılıp arkası kesilmesin bu destekler devamlı olsun ” şeklinde konuştu.

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