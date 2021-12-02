Eski eşi tarafından öldürülen Hayriye, toprağa verildi



Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi Mehmet Ayata tarafından tabancayla vurularak öldürülen Hayriye Alkutay (30), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi yerleşkesi CY 12 Blok´ta meydana geldi. Mehmet Ayata, eski eşi Hayriye Alkutay´ın ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Burada, Mehmet Ayata ile Hayriye Alkutay ve kardeşleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ayata, yanındaki kurusıkıdan bozma tabancasını çıkarıp eski eşi ile kardeşlerine ateş etti. 2 çocuk annesi Hayriye Alkutay yaşamını yitirirken, Murat ve Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı. Yaralı kardeşler, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay sonrası kaçan Mehmet Ayata, suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Hayriye Alkutay'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Çıplaklı Mahalle Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Ferhat Aksoy, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Başkanı Yusuf Oktar, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Kıvrım, CHP İlçe Başkanı Reşit Doğan, MHP ve Ülkü Ocakları ilçe başkan yardımcıları, Alkutay'ın annesi Songül ve babası İbrahim Alkutay ve diğer yakınları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Hayriye Alkutay'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN

2021-12-02 17:37:33



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