ALTSO Başkanı Şahin'den 10 adet tekerlekli sandalye bağışı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde 10 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Alanya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etti. Herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çeken Başkan Şahin amaçlarının günün önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Ekonomik alanlarda olduğu gibi sosyal sorumluluk alanlarında da faaliyetlerini ilk günkü heyecan ile sürdürdükleri belirten Şahın, "Engelleri ortadan kaldırmak en başta yöneticilerin sonra da herkesin görevidir” dedi.



ALTSO Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı teslim töreninde konuşan Şahin, Alanya’da yaşayan engelliler için her zaman ellerini taşın altına koyduklarını belirterek, "Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile bugüne kadar çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Sadece engelli kardeşlerimiz için değil, zor durumdaki kadın, çocuk, aile herkes için çalışmalarımız oldu. Bundan sonra da bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Azimleri ile engelleri aşan tüm engelli dostlarımızı tebrik eder, bu gibi günlerin toplumsal dayanışmayı yılın tüm günlerine yayılması için vesile olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.

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