Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş (2)

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TUTUKLANDI

Antalya Döşemealtı'nda eski eşi Hayriye Alkutay'ı öldüren Mehmet Ayata, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-12-02 19:02:34



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