FT Antalyaspor ile Kayserispor 37. randevuda

Spor Toto Süper Lig'de FT Antalyaspor ile Kayserispor, pazar günü oynayacakları maçla birbirlerine 37. kez rakip olacak.

FT Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor'a karşı 37. kez mücadele edecek. İki takım arasında daha önce oynanan mücadelelerde kırmızıbeyazlılar 16 galibiyet elde ederken, Kayseri ekibi 8 kez kazandı. 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Geçen sezon oynanan iki karşılaşmayı Antalyaspor 10 ve 20’lık skorlarla kazandı. Son lig ve kupa maçını kazanarak moral bulunan kırmızıbeyazlılarda, Kayseri deplasmanından da puan ya da puanlar hedefleniyor.

Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy ve Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek.

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