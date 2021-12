 Otizmli Batuhan, EKPSS'de Türkiye 71'incisi oldu 

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yaşayan yüzde 65 otizmli, yüzde 24 zihinsel engelli Batuhan Göncü (22), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) Türkiye 71'incisi oldu. Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çalışmaya başlayan Göncü'nün en büyük destekçisi ise oğlunun eğitimi için 2 üniversite bitiren Asuman Çakmak.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Asuman Çakmak (44) ve E.G. çiftinin, 1999 yılında 'Batuhan' adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Sağlıklı doğan Batuhan'ın bir süre sonra göz teması kurmaması ve konuşmamasından şüphelenen aile, çocuklarını doktora götürdü. Çocuklarına teşhis koyulamayan çift, bu kez İstanbul'a gitti. Burada yapılan kontrollerde, 5 yaşına gelen Batuhan'ın yüzde 65 otizmli, yüzde 24 zihinsel engelli olduğu belirlendi.

Bu teşhis sonrası oğlunun durumunu kabul etmeyen baba E.G., ailesini bıraktı. Anne Çakmak ise sonrasında hem çalışmaya, hem çocuklarının eğitimlerine destek olmaya başladı. Çakmak, oğlunun eğitimi için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Çocuk Gelişimi ile Sosyal Hizmetler bölümlerini bitirdi. Ardından kurslara giden Çakmak, 'Otizm Eğitmenliği' belgesi aldı

Çakmak oğlunu sayılar ve görsel eşleştirme ile eğitmeye başladı. Böylelikle ilkokul, ortaokul ve liseyi bitiren Batuhan, annesiyle birlikte engelliler için yapılan EKPSS'ye hazırlandı. 2019 yılında girdiği sınavda 85 puan alan Batuhan, 2020 yılında girdiği sınavda 97 puan alarak Türkiye 71'incisi oldu. Ardından yaptığı tercihle Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çalışmaya başlayan Batuhan, her gün takım elbisesini giyip, tıraş olup işine gidiyor.

'İŞİMDEN ÇOK MEMNUNUM'

İş yerinde kendisine çok yardımcı olduklarını söyleyen Batuhan Göncü, "Sınava nasıl hazırlandım bilmiyorum ama benim için kolay geçti. Nüfus Müdürlüğü'nde veri kontrolü hazırlama biriminde çalışıyorum. İş iyi geçiyor. 21 Nisan'da başladım ve çok heyecanlandım. Orada insanlarla çalışıyoruz. İşimden çok memnunum" dedi.

AYNA ÖNÜNDE KONUŞMA TERAPİLERİ

Batuhan'ın fiziksel olarak sağlıklı doğduğunu söyleyen Asuman Çakmak, "Göz kontağının olmaması ve konuşamaması nedeniyle doktora götürdük. Uzun süre teşhis konulamadı. 2 yaş büyük kızım var ama çocuklarım arasında bir fark olduğunu anladım. İstanbul'da gittiğimiz bir doktor Batuhan'a otizm teşhisi koyuldu. 5 yaşından önce de çocuğumla ayna önünde konuşma terapileri yaptım" dedi.

SAÇ YIKAMA 30 SANİYE, TIRAŞ 20 SANİYE

Oğlunun her şeyi sayılarla bildiğini söyleyen anne Çakmak, "Batuhan'ın eğitiminde her şeyi sayılarla ve görsel eşleştirmelerle kullandık. Tıraş olurken bile makineyi, aynı hareketi yaparken 20'ye kadar sayıyor. Duş alırken saçını şampuanladıktan sonra suyu 30 saniye sayarak başında tutuyor. Kendisi kişisel temizliğini yapabiliyor ve özel alanını korumuş oluyoruz. Bunların hepsini sayılarla yapıyor, biz de sayıları sürekli kendisine hatırlatıyoruz" diye konuştu.

'HAYATIM OĞLUMU EĞİTMEKLE GEÇTİ'

Liseye kadar oğluyla birlikte okuduğunu belirten Çakmak, "Ben çocuğum için üniversitede çocuk gelişimi ile sosyal hizmetler bölümlerini bitirdim. Otizm eğitmenliği aldım ve eğitimlerimle çocuğumu okuttum. Liseye kadar okula beraber gidip geldik. Sonrasında da EKPSS'ye hazırlandık. İlk girdiğinde 85 puan aldı, ikincisinde 97 puan alarak Türkiye 71'incisi oldu. Bütün hayatım oğlumu eğitmekle geçti. Tek amacım benden sonra kendi ayakları üzerinde durabilen, kendine yetebilen bir birey olabilmesi" dedi.

'OTİZMİN KAPANINI KIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Tek amacının oğlunu sosyalleştirmek olduğunu belirten Çakmak, "Otizm öyle bir şey ki sürekli tekrar istiyor. Verdiğiniz eğitimi unutabiliyor. Eğitime her gün sıfırdan başladığımız da oluyor, 24 saatimizin eğitimle geçtiği zamanlar da oluyor. Sevmese de onu insan içerisine çıkarabilmek istiyorum. Otizmin bizim etrafımıza kurduğu kapanı kırmaya çalışıyoruz. Şu an işe başladığı için insan içerisine daha kolay karışıyor, empati kurabiliyor. Bu süreç onu daha çok geliştirdi" diye konuştu.

'HERKES ONU KONUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR'

Oğlu için çok mutlu olduğunu belirten Çakmak, "Şimdiye kadar hep ben çalıştım, artık Batuhan çalışıyor. Hem çalıştım hem çocuklarıma baktım. Devletimiz memur olma hakkı verdi. Ben oğlum işe başlayınca çok mutlu oldum. Ben şu an çalışıp ona bakabilirim, benden sonra oğlum maaşıyla özel bir bakımevinde kalabilecek. İş yerindeki insanlar Batuhan'a karşı çok toleranslı. Batuhan cevap vermese de hepsi ona 'Günaydın, iyi günler' diye sesleniyor. Herkes onu konuşturmaya çalışıyor, çok güzel bir ortamda çalışıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-12-03



