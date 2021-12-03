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Yurt dışına kaçmak isterken tekneden atılan 2 kayıp göçmen, insansız sualtı robotuyla aranıyor Deniz yüzeyinde botlarla, havadan helikopterle aranan göçmenleri, sualtında dalgıçlar ve ROW olarak adlandırılan insansız sualtı robotu arıyor

İHA

Yurt dışına kaçmak isterken tekneden atılan 2 kayıp göçmen, insansız sualtı robotuyla aranıyor Deniz yüzeyinde botlarla, havadan helikopterle aranan göçmenleri, sualtında dalgıçlar ve ROW olarak adlandırılan insansız sualtı robotu arıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinden deniz yoluyla yurt dışına kaçmak isterken, açıkta bekleyen tekneye yüzerek giden ancak bindikleri tekneden silah zoruyla denize atlamaya zorlandıklarını iddia eden 6 kişiden dördü sahile ulaşırken kayıp 2 göçmen için devam eden arama çalışmaları sürüyor. Havadan, deniz yüzeyinden ve sualtından devam eden çalışmalarda, ROW olarak adlandırılan insansız sualtı görüntüleme robotu da kullanılıyor.
Manavgat ilçesinde saat 22.00 sıralarında ManavgatAlanya D 400 karayolu üzeri Kızılot Mahallesi sahillerindeki Belediye Halk Plajı yanında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerleri ıslak olduğu gözlenirken olayı görüp 112 Acil çağrı Merkezini arayan vatandaş sahilde 30 dolayında göçmen olduğunu, bunların D400 karayolunun diğer tarafına geçip dağıldıklarını söyledi. Göçmenlerin üzeri ıslak şekilde 4’ü gazetecilerin karşısına çıkarken biri kardeşinin ve arkadaşının boğulduğunu iddia etti. Jandarmanın ve ambulansların bulunduğu yerde konuşan bir göçmen ise, 30 kişi olarak karayoluyla sahile getirildiklerini, ilk etapta 6 kişi olarak yüzerek gittikleri tekneye bindikten sonra silah zoruyla tekneden indirildiklerini, dört kişinin sahile çıkmayı başardığını anca 2 kişinin çıkamadığını söylediler. Jandarma tarafından yakalanıp ambulansa alınan Suriyeli 10 düzensiz göçmenin ardından bölgede yapılan çalışmalarda sazlıklar arasında saklanan 4'ü çocuk 17 kişi daha bulundu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Karakoluna götürülen 27 düzensiz göçmene yemek ve kıyafet verildi. Denizde kaybolduğu söylenen 2 göçmen için ise SAK timi ve Sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Kardeşi gözyaşı döktü
Suriyeli 30 göçmenin saat 19.30 sıralarında bir otobüs ile Kızılot Beldesine getirilip bırakıldığı, buradan açıkta bekleyen tekneye yüzerek ilk etapta 6 kişilik grubun gittiği, ancak teknede çıkan anlaşmazlık sonucu denize atlamaya zorlandıkları iddia edildi. Karaya ulaşan düzensiz göçmenlerden biri telefondan resmini gösterdiği kardeşinin karaya çıkamadığını söyleyerek gözyaşı döktü.

İnsansız robot sualtında arıyor
2 kayıp göçmen için başlatılan arama çalışmaları deniz yüzeyinden botlarla, havadan helikopterle sürerken, su altından da dalgıçlar ve ROW olarak adlandırılan insansız sualtı robotuyla da bölge adeta didik didik taranıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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