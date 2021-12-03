Batı Akdeniz ihracatı 2 milyar 285 milyon dolar oldu İhracatta 10 aylık yükseliş yüzde 32,90

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz ihracatı, Kasım ayında da yükselişini sürdürdü. Bölgede sadece Kasım ayında 219 milyon 906 bin 232 dolar, 1 Ocak ila 30 Kasım 2021 tarihleri arasında ise 2 milyar 285 milyon 769 bin 438 dolar ihracat yapıldı. İhracat rakamlarındaki yükseliş Kasım ayında yüzde 15,72, 10 aylık dönemde ise yüzde 32,90 olarak gerçekleşti.

Kasım ayında en fazla ihracatı yılın geride kalan döneminde olduğu gibi yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, maden sektörü ikinci sırada yer aldı. Demir ve demir dışı metaller sektörü yüzde 100’ü aşan ihracat artışı ile öne çıkan sektör oldu. Bu dönemde ilk 5 sektör arasında yer almayan sektörlerin bölgede gerçekleştirdiği ihracatı ise 50 milyon 893 bin 325 dolar dolar oldu.



Kasım ayında 122 ülkeye ihracat

Kasım ayında bölgeden 122 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleşirken, en fazla ihracat Çin’e yapıldı. Bu dönemde Ukrayna’ya gerçekleştirilen ihracat Rusya’yı geçti ve Ukrayna Kasım ayında bölgede en fazla ihracat gerçekleştirilen üçüncü ülke oldu. Listenin 6. sırasında yer alan Yunanistan, yüzde 668,68 oranında artışla dikkatleri üzerine çekti. Yunanistan’a geçen yıl Kasım ayında 999 bin 882 dolar ihracat gerçekleştirilirken, bu rakam 2021 yılı Kasım ayında 7 milyon 785 bin 886 dolar oldu. Listenin 8. sırasında yer alan İspanya’da geçen aylarda olduğu gibi yüzde 262,41oranında artış ve 7 milyon 417 bin 486 dolar ihracatla gelişen pazar görünümünü sürdürdü. Kasım ayında ihracatın ciddi oranda arttığı bir diğer ülke de 18. sırada yer alan Japonya oldu. Geçen yıl Kasım ayında 120 bin 688 dolar ihracat yapılan Japonya’ya bu yılın Kasım ayında yüzde 3 bin 495,55 oranında artışla 4 milyon 339 bin 379 dolar ihracat gerçekleştirildi.



10 aylık dönemde ihracatlarını yüzde 63,22 ve yüzde 68,84 seviyesinde yükselme

Yılın 10 aylık dönemine bakıldığında toplam 2 milyar 285 milyon 769 bin 438 dolar ihracatın yarısını yaş meyve sebze ve maden sektörünün gerçekleştirdiği görüldü. Ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri ile demir ve demir dışı metaller sektörlerin de 600 milyon doların üzerinde ihracatla bölgede açısından ihracatta ne kadar önemli sektörler olduğu bir kez daha görüldü. Ağaç mamulleri ve orman ürünleri ile demir ve demir dışı metaller sektörleri 10 aylık dönemde ihracatlarını yüzde 63,22 ve yüzde 68,84 seviyesinde yükseltme başarısı gösterdi.



100 milyon dolar seviyesine yaklaştı

Bölgede 10 aylık süreçte de Kasım ayında olduğu gibi en fazla ihracat Çin’e gerçekleşti. En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Almanya’ya da ihracat ciddi oranda arttı. URGE Projeleri ile pazarda yer edinilen Amerika Birleşik Devletleri’nde ise ihracatçıların etkinliği her geçen gün arttı ve toplam ihracat 100 milyon dolar seviyesine yaklaştı. İstatistiklere bakıldığında ihracat gerçekleştirilen ülkelerin yüzde 85’inde ihracat artışı yaşandı.

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