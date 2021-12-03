Antalyaspor’un kupadaki rakibi Giresunspor

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda FT Antalyaspor, Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. FT Antalyaspor’un rakibi Süper Lig ekiplerinden Giresunspor oldu. Karşılaşma 28,29,30 Aralık tarihlerinden birinde tek maç eleme usulüne göre Antalya Stadyumu’nda oynanacak. Antalyaspor, ligde ise deplasmanda karşılaştığı Giresunspor’u 21 mağlup etmişti.

Kupada son yıllarda başarılı bir grafik çizen Antalyaspor, bu serisini devam ettiriyor.

Kırmızıbeyazlılar daha önce 2. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor’u 50, 3. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler’i 40 yenerek, kupada 5. tura yükselmişti.

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