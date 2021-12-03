Başkan Esen: “Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, engelli vatandaşların belediyenin hizmetlerden rahatlıkla faydalanması ve daha konforlu hayat yaşamaları için üretim yaptıklarını kaydederek “Konyaaltı Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Esen, mesajında günün anlam ve önemine değinerek “Konyaaltı Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Kentsel tasarımlarımızı ve hizmetlerimizi yaparken engelli kardeşlerimizin onlardan faydalanması ve daha konforlu bir hayat yaşamaları önceliğimiz ve en önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Belediyemizde engelli kardeşlerimizi, mesleklerine ve yeteneklerine uygun olarak istihdam ediyoruz. Kalbinde engel olmayan herkesin Dünya Engelliler Engelliler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

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