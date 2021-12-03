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Benzediği kişiyi öldürüp, aracını satan sanığın 50 yıl hapsi istendi

DHA

Benzediği kişiyi öldürüp, aracını satan sanığın 50 yıl hapsi istendi


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da giyim mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'ı (24), otomobilini satıp parasını almak için Muhammet Karataş ile birlikte öldüren Suriyeli Mohammad Ghazı Jasem'in (29) yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısı, sanığın 'kasten insan öldürme' suçundan 30 yıl, 'yağma' suçundan 15 yıl ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 5 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.
Antalya'da, giyim mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'ın İstanbul'da yaşayan ailesi, geçen yıl 23 Kasım gecesinden sonra kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. Tüm aramalara rağmen Aykut Çakal'ın izine rastlanmazken, aile, oğullarının kaybolmasının ardından 2008 model otomobilinin Muratpaşa ilçesindeki bir galeriye satıldığını, satış işlemini gerçekleştiren kişinin de arkadaşı Muhammet Karataş olduğunu öne sürdü. Karataş'ın, satış işlemleri sırasında da Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli Mohammad Ghazı Jasem'i aracın sahibiymiş gibi yanında getirdiği iddia edildi.
TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNDU
Çalışmalarını bu yönde genişleten polis, Aykut Çakal'a benzeyen Mohammad Ghazı Jasem'e ulaştı. Gözaltına alınan Jasem, Aykut Çakal'ı otomobilini satıp parasını almak için Muhammet Karataş ile boğarak öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Jasem'in belirttiği alanda arama yapan polis, Aykut Çakal'ın el ve ayakları bağlı cesedini toprağa gömülü buldu. Şüphelilerin Aykut Çakal'a ait otomobili 83 bin liraya sattıkları saptandı.
Mohammad Ghazı Jasem, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede 'kasten öldürme', 'yağma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı.
POLİSLERE SALDIRININ FAİLİ
Diğer şüpheli Muhammet Karataş'ın ise 3 Aralık'ta Kahramanmaraş'taki bir otelde olduğu ihbarı alındı. Otele kendisini gözaltına almaya gelen 1 polis memurunu tabancayla şehit edip, 1 polisi de yaraladıktan sonra kaçan Muhammet Karataş, birkaç saat sonra kent merkezindeki bir av bayisine giderek mermi istedi. İhbar üzerine polis ekipleri de adrese geldi. Kaçmaya çalışan Muhammet Karataş, 'dur' ihtarına uymayınca ateş açıldı. Yaralanıp hastanede ameliyata alınan Karataş, yaşamını yitirdi.
Mohammad Ghazı Jasem hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayetin detaylarına yer verildi. Mohammad Ghazı Jasem ile ölen Muhammet Karataş'ın aynı iş yerinde bir müddet çalışmaları nedeniyle arkadaş oldukları belirtilen iddianamede, Karataş'ın aynı zamanda maktul Aykut Çakal'ın da çok yakın arkadaşı olduğuna dikkat çekildi.
'CİNAYET SONRASI KİMLİĞİ ALIP OTOMOBİLİ SATTI'
Karataş'ın, Aykut Çakal'ı öldürüp aracını satmayı teklif ettiği, Mohammad Ghazı Jasem'in de bu teklifi kabul ettiğine vurgu yapılan iddianamede, şöyle denildi:
"Mohammad Ghazı Jasem, maktul Aykut Çakal'a fiziksel olarak benzemektedir. İki şüpheli maktulü öldürmek için fikir birliğine varmıştır. Nitekim, 23 Kasım 2020 tarihinde saat 21.30 sularında maktulün evinde buluşmuşlardır. Önceden yaptıkları plan gereğince maktulü iple boğan Karataş ve Jasem, cesedi koli bandı ile bağladıktan sonra gece yarısı götürüp gömmüştür. Ertesi gün maktulün kimliğini alan ve kıyafetlerini giyen Mohammad Ghazı Jasem, Muhammet Karataş ile birlikte notere giderek Aykut Çakal'ın 34 CBD 909 plakalı otomobilini 83 bin TL'ye satmışlardır. Ayrıca, Mohammad Ghazı Jasem maktulün cep telefonunu da satmıştır. Mohammad Ghazı Jasem ile Muhammet Karataş eylemlerini planlayarak yapmıştır. Şüpheli Jasem'in bir suçun işlenmesini gizleyerek nitelikli öldürme ve nitelikli yağma suçunu işlediği anlaşılmıştır."
MAHKEMEDE SUÇLAMAYI REDDETTİ
Tutuklu sanık Mohammad Ghazı Jasem'in, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Jasem, duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmaya Gaziantep'ten SEGBİS ile katılan tanık S.Ç., öldürülen cinayet sanığı Muhammet Karataş'ın olaydan sonra yanına geldiğini belirterek, "Kendisi ile Antalya'da öğrenciyken tanıştım. Muhammet Karataş'ın babasının pansiyonu vardı. Ben de onların broşürünü dağıtmıştım. Sonra onları görmedim. Sanırım kış günüydü. Evde banyo yapıyordum. Bu gelmiş. Kendisini beklemiyordum. Geldiğinde ailem evdeydi. Bana 'Antalya'da birini öldürdüm' dedi. Çok korktum. Evdekilere zarar verebilir diye endişe ettim. Evde silahlı bir katilin olduğu düşüncesi bile beni ürkütüyordu. Korkudan ihbar da edemedim. Bizde 3-4 gün kaldı. Bana öldürdüğü kişinin kendisi ile ilişkiye girmek istemesinden dolayı cinayeti işlediğini söyledi. Sonra gitti. Kahramanmaraş'ta da öldürüldüğünü duydum" dedi. Sanık Mohammad Ghazı Jasem de tanık gibi kendisinin de korktuğunu, ne yaptıysa tehditle yaptığını söyledi.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın öldürülen diğer sanık ile birlikte 'kasten insan öldürme' suçunu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanık Jasem'in 'yağma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından da cezalandırılmasını istedi.
Duruşma, sanığın tutukluluğuna devam kararı verilerek karar için ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-12-03 14:50:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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