Alanya’da 22 turizm öğrencisi burslu okuyor

Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi (AHENK) kapsamında Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Yerli Malı Haftası kutlandı. Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Ahmet Uyar, “Toplamda 22 öğrencimize yaz döneminde hem iş fırsatı hem de okudukları süre içerisinde 750 ile bin TL aralığında burs sağladık” dedi.

Antalya’da ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecek eğitim öğretim faaliyetlerini planlamak ve bu kapsamda eğitimde nitelik ve kaliteyi arttırmak amacıyla başlatılan AHENK Projesi’nin Alanya etkinliği Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Etkinlik kapsamında Yerli Malı Haftası kutlandı. Öğrencilerin hazırladığı servis ve özel menü, programa katılan davetliler tarafından beğeni topladı.



“22 öğrenci burslu okuyor”

Programa, proje ortaklarından Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin (ALTİD) Başkan Yardımcısı Hızır Bozdoğan, otel temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Etkinlikte 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı için 14 öğrenciyle bir otelin bursluluk mülakatının gerçekleştirildiğini söyleyen Okul Müdürü Ahmet Uyar, “Böylece toplamda 22 öğrencimize yaz döneminde hem iş fırsatı hem de okudukları süre içerisinde 750 ile bin TL aralığında burs sağlamış oluyoruz” dedi.

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