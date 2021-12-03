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Kaş'ta torbacı operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

DHA

Kaş'ta torbacı operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı


Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 18 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya ve çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Kaş'ta sattığı belirlenen şüphelilere yönelik Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 gün önce operasyon düzenledi. 3 ay süren araştırma sonrası ilçe merkezi ve mahallelerinde uyuşturucu madde imal ettiği ve ticareti yaptığı belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.
KAVANOZDA SAKLAMIŞLAR
'Kaş Narko Kıran' adı verilen operasyonda 300 gram metamfetamin, 45 gram eroin, 150 gram esrar, 35 gram kenevir tohumu, 40 sentetik hap, 60 gram bonzai, 2 tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Baskında, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi mutfaktaki kavanozda, kanepe altında ve elektrik panosunda sakladığı belirlendi.
İfadeleri alınan Osman Ş., Ahmet K., Zafer A., Cihan T., Servet M., Gökhan L., Hakan B., Bayram K., Zeki T., Hakan T., Ali Ü., Serkan T., Mehmet K., Recep K., Murat K., Hasan S., Sabri B. ve Razhabkhan M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp Elmalı Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR
2021-12-03 15:09:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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