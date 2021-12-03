Kayıp Mehmet, GPS kayıtlarından yeri tespit edilen araçta baygın bulundu

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da inşaat işleriyle uğraşan Mehmet Şah Kahraman'dan (32) haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine harekete geçen polis, kiraladığı aracın küresel konumlama sistemi (GPS) kayıtlarından ormanlık olanda olduğunu belirledi. Araçta baygın halde bulunan Kahraman, ekip aracıyla hastaneye götürüldü.

Polisi harekete geçiren olay, Kepez ilçesi Hamza Taş Caddesi üzerindeki ormanlıkta meydana geldi. İnşaat işleriyle uğrayan Mehmet Şah Kahraman'dan haber alamayan yakınları, hayatından endişe ettiklerini belirterek, Kepez Polis Merkezi Amirliğine başvurdu. Kayıp ihbarının ardından harekete geçen polis merkezinin soruşturma ekibi, Mehmet Şah Kahraman'ın bir gün önce araç kiraladığını belirledi. Kahraman'ın aramalara cevap vermemesini dikkate alan ekipler, GPS kaydından aracın bulunduğu konumu belirledi.

Hızla aracın bulunduğu bölgeye giden polis, Mehmet Şah Kahraman'ı araç içinde baygın halde buldu. Önce olay yerine ambulans isteyen ekipler, geç kalabileceklerini dikkate alıp, Kahraman'ı ekip aracıyla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Şah Kahraman'ın baygınlık sebebi araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-12-03 16:07:29



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