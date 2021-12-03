Başkan Böcek engelli bireylerler ve aileleriyle bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle engelli bireyler ve ailelerine yönelik özel program düzenledi. Cam Piramit'te düzenlenen etkinlikte Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde eğitim gören engelli öğrenciler dans ve müzik gösterisi sundu.



“Çocuklarımız için çalışıyoruz”

Çocuklar için çalıştıklarını belirten Başkan Böcek, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle buluşamadıklarını hatırlatarak, “Engel tanımayan çocuklarımızla beraber olmaktan çok mutluyum. Geçen sene bugün 3 Aralık’ta Akdeniz Üniversitesi’nden taburcu olduğum gündü. Engellilerimizin, Antalya halkımızın ve STK’larımızın emrinde olmaya devam edeceğim. Sevgili çocuklarımıza gece gündüz demeden destek olan bütün anne babaların ellerinden öpüyorum. Engelsiz güzel günlerde buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürk’le kalın” diye konuştu.



“Gönüllerince eğlendiler”

Başkan Böcek etkinlikte süper lige yükselerek kupa kaldıran ASAT Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile ASAT Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı oyuncularını tebrik ederek, hediye verdi. Dünya Engelliler Günü’ne özel hazırlanan programda engelli öğrenciler söylenen türküler, folklor ve dans gösterileri ile eğlendi.

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