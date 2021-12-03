Kaçak göçmenler, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden denize atıldı (2)



2 KAÇAK GÖÇMEN, KARADAN VE DENİZDEN ARANIYOR

Antalya Manavgat'tan Kıbrıs'a gitmek isterken bindikleri tekneden dün silah zoruyla denize atılan, Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen, karada ve denizde aranıyor. Manavgat sahilinde yakalanan, 3'ü çocuk 31 Suriye uyruklu kaçak göçmenin, 2 arkadaşının kaybolduğunu söylemeleri üzerine başlatılan arama çalışması, karadan ve denizden devam ediyor. Jandarma ekiplerinin karadaki aramalarının yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de kayıp kişilerin bulunması için denizde çalışma yapıyor. Jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin çalışmasında 2 su altı robotu, su altı scooter, 2 gemi, 1 helikopter ve 2 dron ile su dalış timi yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA

2021-12-03 17:21:27



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