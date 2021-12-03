Antalya’ya kuvvetli yağış uyarısı

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Antalya’da yarın sabahtan itibaren şiddetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağışın cumartesi sabah saatlerinden itibaren kent merkezinin yanı sıra batı ilçeler, Kaş, Demre, Kemer Kumluca, Finike'de şiddetli, yer yer aşırı olacağına dikkat çekildi.

Şiddetli yağışların oluşturacağı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.

Kuvvetli yağışların Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bildirildi.

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