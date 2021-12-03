Özel öğrenciler için konser düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı THM İcra Heyeti 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Dr. GünseliDr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulunda özel öğrencilere konser verdi.

İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı bir konser gerçekleştirdi. İcra Heyeti sazları, Dr. GünseliDr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulunda özel öğrenciler için müzik dinletisi gerçekleştirdi. Okulun konferans salonundaki konserde Okul Müdür Yardımcısı ve Müzik Öğretmeni Merve Kalay, Dudu Kız, Nar Danesi, Elindedir Bağlama gibi türküleri müziği özel öğrenciler için söyledi. Öğrenciler türkülere dans ederek eşlik etti.



“Eğlendiler”

Okul Müdür Yardımcısı Merve Kalay, “Okulumuz hafif zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okul. Engelliler Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bireylerimiz adına farkındalık oluşturmak için önemli bir gün. Başkanımız Muhittin Böcek’in de destekleriyle bu günde İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı THM İcra Heyeti sazları ile beraber bir müzik dinletisi geçekleştirdik. Çocuklarımız çok eğlendi ve çok mutlu oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.