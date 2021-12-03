Kaçak göçmenler, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden denize atıldı (3)

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CESETLERİ 3 MİL AÇIKTA BULUNDU

Manavgat'tan Kıbrıs´a gitmek isterken tekneden atılan Suriyeli Muhammet Al Gani (13) ve Mahmut Al Şeyh´in (18) cansız bedenleri, saat 17.00 sıralarında Alara Çayı açıklarında kıyıdan 3 mil uzakta bulundu. Yapılan incelemenin ardından Muhammet Al Gani ve Muhammet Al Şeyh´in cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-12-03 20:31:28



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