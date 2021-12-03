Takibe alınan araçtan 4 kilogram metamfetamin çıktı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibe alınan bir araçta yaptıkları aramada 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul’dan Antalya'ya karayolu ile uyuşturucu madde getirileceği yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda, 29 Kasım tarihinde gerçekleştirilen operasyonda arama yapılan bir araçta 4 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken araçta bulunan M.K. ve G.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Ayrıca aynı tarihte Ermenek Mahallesi’ndeki bir ikamete yapılan operasyonda 514 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken bu olayla ilgili olarak K.Y ve N.S. isimli şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Haklarında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan işlem yapılan şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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