MHP Milletvekili Başkan: “2023 lider ülke Türkiye hedefi doğrultusundaki politikaları sonuna kadar destekliyoruz” Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programı Antalya tanıtımı gerçekleştirildi

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, “2023 lider ülke Türkiye hedefi doğrultusunda işleyen devlet politikalarını sonuna kadar desteklediğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.



MHP Antalya İl Başkanlığı, Antalya’da görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek “Adım Adım 2023 İl İl Anadolu” programının bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. 45 Aralık tarihlerinde program kapsamında gerçekleşecek etkinlik ve ziyaretlerin bilgilendirilmesinin yapıldığı toplantıya, MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MYK Üyesi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MYK Üyesi Ahmet Selim Yurdakul, MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, MYK Üyesi Mustafa Aksoy, MYK Üyesi İlknur Fidan, MYK Üyesi Akif Çapraz, MDK Üyesi Cemil Yavuz Aksu, Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun ve basın mensupları katıldı.



MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun’un program hakkında bilgi vermesinin ardından MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan programın geniş özetini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan, konuşmasının sonunda Döşemealtı’nda eski eşi tarafından katledilen Ülkü Ocakları mensubu Aylin Alkutay’ı da andı. Program, katılımcıların konuşmaları ile devam ederken, konuşma aralarında basın mensuplarından gelen sorular da yanıtlandı.



“81 ilde bir arada oluyoruz”

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, “Güneşin başkenti, turizmin kalbi ve birçok medeniyetin ev sahibi olmasının yanı sıra, ülkemizin sebze meyve ihracatındaki en büyük lokomotifi olan Antalya’da sizlerle bir arada olmak beni çok mutlu etti. Adım Adım 2023 İl İl Anadolu toplantıları ile 81 ilde sizlerle bir arada oluyoruz. 15 Temmuz’da benliğimize zincir vurmaya çalışanlara karşı Türk milleti kararlı bir duruş sergilemiş, birliğimizin bozulmasına müsaade etmeyeceğini bir daha göstermiştir. O karanlık gecede MHP, tüm kadroları ile Türk milleti ile bütünleşerek ülkemizin gelecek adına felakete sürükleyecek bir süreci engellemiştir. 2023 lider ülke Türkiye hedefi doğrultusunda işleyen devlet politikalarını sonuna kadar desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Son olarak Döşemealtı Ülkü Ocakları mensubu Aylin Alkutay’ın canice katledilmesi sebebi ile ay yüzlü Aylin kızımıza Allahtan rahmet, ailesine ve tüm Antalyalılara gönülden sabır ve başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

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