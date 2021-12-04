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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli hizmet aracıyla ulaşım kolaylığı

İHA

Engelli hizmet aracıyla ulaşım kolaylığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı filosunda bulunan engelli hizmet aracı ile engelli bireyler hastane, kaymakamlık, adliye gibi kamu kurumlarına çok daha rahat ulaşabiliyor. Hizmete girdiği günden itibaren yoğun talep gören servis hizmeti sayesinde engelli vatandaşlar işlemlerini çok daha kısa sürede ve rahat bir şekilde yerine getiriyor.

Randevulu hizmet
Aynı anda iki engelli vatandaşın taşınabildiği Engelsiz Hizmet Aracı, hem akülü hem de tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlara hizmet veriyor. Sosyal hizmetler ekiplerinden alınan randevu ile kendisine refakat edecek bir görevli eşliğinde evlerinden alınan vatandaş gidecekleri kamu kurumuna bırakılıyor. İşi biten vatandaş tekrar alınarak evine bırakılıyor. Böylece engelli vatandaşların kamu kurumlarındaki işlerini gidermeleri için ulaşım kolaylığı sağlanmış oluyor.

Engelsiz Hizmet Aracı hizmetinden yararlanan epilepsi hastası Aras Bilal Özdemir’in (6) annesi Sevda Özdemir, “Çocuğumun tedavi olması için Manavgat’tan Antalya’daki hastaneye gitmesi gerekiyor. Bizim için oldukça zor olan ulaşım sorunumuzu Antalya Büyükşehir Belediyesi çözdü. Her zaman yanımızda olan Belediyemize teşekkür ediyorum’’ dedi.
Tedavi için Manavgat’tan Antalya’ya giden omurilik hastası Selen Şahin’in (26) annesi Fatma Şahin de “Kızım için önceden randevu alıyorum ve ardından araç gelip bizi evimizden alıyor ve işimizi hallettikten sonra yine evimize bırakıyor. Allah bu hizmeti ayağımıza getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten razı olsun” diye konuştu..

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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