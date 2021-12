Bakan Çavuşoğlu: SİHA'lara AB ve NATO üyesi ülkeler ilgi duyuyor (2)

FAHRİ KONSOLOSLUK AÇTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Belek turizm merkezindeki bir otelde İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışını yaptı. İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosu Ramazan Üçdan ve turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, İtalya ile her alanda iş birliği yapıldığını anlattı. Çavuşoğlu, bir taraftan ikili ilişkileri geliştirirken, diğer taraftan Libya ve diğer konular başta olmak üzere bölgede barış ve istikrar için birlikte çalıştıklarını söyledi.

19,1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile sık sık görüştüğü ve bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "İtalya ile ikili dış ticaretimiz bu yıl 2019 yılı seviyesini geçiyor. Ekim ayı itibarıyla bile 2019 rakamını geçiyor, yani 19,1 milyar dolardı bunu yakaladık. Dış ticaretimizde tam bir denge var. 9,3 milyar dolar ihracat yapmışız, İtalya'dan da 9,2 milyar dolarlık ithalat yapmışız. Yani her iki ülkenin yararına dengeli, sürdürülebilir bir ticaret. Bizim hedefimiz 30 milyar dolara ulaşmak. Potansiyelimizin farkındayız. Bu doğrultudan gerekli adımları atacağız" dedi.

EN BÜYÜK YATIRIMCI HOLLANDA

İtalya'nın Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan dolayı ilgisinin çok arttığını, bu yıl salgına rağmen İtalya'nın Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirten Çavuşoğlu, "Bu 25 sene öncesi tüm dünyadan ülkemize gelen yıllık yatırım miktarıydı. Salgına rağmen bir yılda, bir ülke 970 milyon dolar yatırım yaptı, 1 milyar dolara yaklaştı. Bu rakamla İtalya, Türkiye'ye 2020'de en çok yatırım yapan ülke oldu. Bu hızla devam ederse, şu anda Türkiye'de toplamda en büyük yatırımcı ülke Hollanda'dır. 27 milyar dolarlık bir yatırımı var. İtalya'nın Hollanda'yı geçeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

DİPLOMASİDE ÇEŞİTLİLİK ARTTI

Yatırımların Türkiye ekonomisine olan güvenin de bir göstergesi olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte ilişkilerimizi geliştirirken sadece her şeyi bizden beklemek doğru olmaz. İş adamlarımızın girişimciliğine çok güveniyoruz. Türkiye'deki diplomatlar da yoğun şekilde çalışıyor. Diplomasi gerçekten o kadar çok katmanlı ki bugün sadece ekonomik alanda değil, diğer alanlarda da Dışişleri Bakanlığı'nın tek başına üstesinden gelebileceği bir alan değil. Çeşitlilik arttı, diplomasinin içindeki aktörlerin de sayısı arttı. O nedenle fahri konsoloslara da önemli görevler düşüyor" dedi.

2023 TURİZM HEDEFİ 70 MİLYAR DOLAR

İki ülke arasındaki ilişkilerin turizmi daha da geliştireceğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Salgına rağmen sektörümüzün girişimciliği ve bu zor şartlara kendisini kısa sürede adapte etmesi sayesinde bu sene ülkemize gelen turist sayısı geçen seneye göre yaklaşık iki kat arttı. Ama bizim 2019 hedefini yakalayıp, üstüne koymamız lazım. 2023 hedefimiz 50 milyar dolardı, 2019'daki rakamlardan sonra 70 milyar dolara revize ettik" diye konuştu.

ANTALYA'DA 44 FAHRİ KONSOLOS VAR

Antalya'nın dünyanın gözbebeği olduğuna da işaret eden Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Sadece turizmin değil diplomasinin de merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Antalya'da 44 fahri konsolosluk var. Yakında Türkiye'deki bütün fahri konsoloslarla bir araya geleceğiz, beklentilerimizi anlatacağız. Bu iş sadece araca CC plaka takmakla olmaz. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlaması gerekiyor. Yurt dışındaki fahri konsoloslarla da bir araya gelerek, Türkiye olarak beklentilerimizi anlatacağız. Dinamik ve faal olması gerekiyor."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-12-04 12:55:22



